Relatório e Contas do Gil Vicente de 2022/23 foi aprovado

Foi aprovado, na noite desta quarta-feira, o Relatório e Contas do Gil Vicente referente à temporada 2022/23. Os gilistas comprovaram uma redução do passivo nas finanças do clube, sendo que, após uma descida de 3,5 milhões de euros, fica agora em 12 milhões.Existem, no entanto, razões para tal, já que Samuel Lino foi vendido na passada temporada por 6,5 milhões e representou uma excelente quantia para a saúde financeira da turma de Barcelos.A qualificação dos galos para a Liga Conferência de 2022/23 também teve influência no bom ano do emblema, na altura, treinado por Ivo Vieira, mesmo com apenas quatro jogos na fase de apuramento para a prova europeia.