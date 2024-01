Roko Baturina desconfortável desde o início

O croata Roko Baturina, recentemente emprestado ao Racing Santander, reconheceu à imprensa espanhola que, face à impossibilidade de permanecer na Cantábria, a proposta de Portugal foi a que mais lhe agradou, mas que também nunca se sentiu confortável em Barcelos.

“Esperei até ao último minuto antes de me comprometer com o Gil Vicente, pois o que eu queria mesmo era continuar no Racing”, começou por referir o avançado, para logo de seguida dar expressão ao seu desconforto ao serviço dos galos. “Estava a jogar, mas parecia que estava a falhar alguma coisa. Simplesmente algo não encaixava. Não sei se era com o Gil Vicente ou se era por causa do treinador. Sei é que quando o Racing Santander demonstrou interesse em mim só pensei em regressar porque é em Santander onde me sinto melhor”, confidenciou Roko Baturina.