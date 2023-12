Rúben Fernandes arrasador: «Se não mudarmos a atitude não vamos a lado nenhum»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O capitão do Gil Vicente, Rúben Fernandes, não poupou nas críticas (a si mesmo e aos companheiros de equipa) após a derrota por 3-0 sofrida este sábado na visita ao Arouca."Falhou tudo. Assumimos a culpa, é toda nossa. Temos de dar mais, ser mais adultos e querer mais. Se não mudarmos a atitude não vamos a lado nenhum", começou por analisar, à Sport TV."Como capitão, com 37 anos, se dou mais têm todos de dar mais do que eu. A culpa é toda a nossa. Vamos dar a volta e vou puxar por eles", acrescentou o defesa central.