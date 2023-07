Rúben Fernandes: «Estou cá para ajudar os que chegam e os que já cá estão»

Após o regresso aos treinos do Gil Vicente, o capitão Rúben Fernandes falou aos meios do clube sobre o arranque dos trabalhos e sobre o seu papel na receção aos novos jogadores contratados neste defeso."Sou importante nessa perspetiva para eles, porque às vezes eles precisam de um apoio inicial. Por vezes não conhecem algo e precisam de mim para saber, mas é o meu papel, estou cá para ajudar os que chegam e os que já cá estão", disse o defesa.Fernandes também explicou que não é algo inédito, mas sim uma função que exerce sempre. "Todos os anos compete-me receber os colegas novos e eles são sempre bem recebidos, desde que cá estou foram sempre e anteriormente com certeza que também foram", afirmou.O capitão, de 37 anos, classificou como "excelente" o contacto inicial com o novo treinador Vítor Campelos e sua equipa técnica, garantindo que "os próximos dias serão muito importantes para os conhecer melhor."Relativamente ao centenário dos galos, Rúben Fernandes mostrou-se contente com a possibilidade de participar nesse momento único na história da instituição. "É sempre um ano muito importante para a história de qualquer clube e para nós poder viver e fazer parte dessa história é muito importante", concluiu o central.Os treinos sob o comando de Vítor Campelos arrancaram numa fase em que o clube está ativo na janela de transferências. Na terça-feira, o Gil Vicente anunciou a contratação de Kiko Vilas Boas, lateral formado no próprio clube. O defesa junta-se a Vinícius Dias como uma das caras novas do plantel, mas a lista deverá aumentar perante as saídas já registadas, sendo a mais recente a de Fran Navarro, para o FC Porto.