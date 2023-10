Rúben Fernandes: «Vítor Oliveira era uma grande pessoa e treinador»

Após completar 150 jogos ao serviço do Gil Vicente no empate diante do Sp. Braga (3-3) , em pleno dérbi minhoto, Rúben Fernandes respondeu a algumas questões que os adeptos gilistas colocaram nas redes sociais sobre a sua carreira, começando pelo convite feito por Vítor Oliveira, treinador do central em Portimão e, mais tarde, em Barcelos."Foi fácil aceitar vir para cá, com o convite do Vítor Oliveira, que tinha uma excelente ligação comigo, a decisão foi simples. Eu sempre disse que ele era um grande treinador e uma grande pessoa e, se ele me ligasse por qualquer motivo, a pedir ajuda para qualquer situação, era lógico que eu ia ajudar", disse o defesa, lembrando a última época do aclamado técnico do Gil Vicente.Como tal, outra das figuras que marcou o capitão dos gilistas foi Jackson Martínez. "Foi o avançado que me deu mais trabalho e, curiosamente, chegou mais tarde a ser meu colega, no Portimonense", vincou Rúben Fernandes, elogiando o antigo jogador do FC Porto. "É um excelente profissional, vi em primeiro plano porque é que dava tanto trabalho aos centrais. Foi um privilégio trabalhar com ele como colega de equipa", refletiu.O jogador, de 33 anos destacou também a chegada às competições europeias de galo ao peito, quando o emblema esteve nas fases primordiais da Conference League na época passada. "É um momento que ficará para sempre marcado para mim", frisou."É um orgulho ser capitão de equipa. Para mim, é sempre bom transmitir a minha experiência aos mais novos, explicando coisas que nunca tiveram na vida", esclareceu o totalista no eixo defensivo de Vítor Campelos nesta temporada, vincando a importância de "não ter lesões" para "chegar ao objetivo da época", que passa primeiro pela "manutenção", sempre com "o apoio dos adeptos"."O apoio extra que nos dão pode permitir que façamos um corte específico ou esforçarmo-nos para chegar a uma bola mais complicada e fazer um golo. Espero que continuem a cá vir e a dar-nos força", concluiu Rúben Fernandes, acabando por abrir a porta a "viver em Barcelos permanentemente", já que se sente "em casa" na cidade, apesar de ser natural de Portimão.