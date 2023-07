Tdidany Touré oficializado no Gil Vicente até final da época

O Gil Vicente oficializou esta terça-feira a contratação de Tdidany Touré até ao final da época, por empréstimo do Feyenoord. O extremo, de 21 anos, fez parte da sua formação no PSG e na última época jogou no Dordrecht, onde marcou seis golos em 15 jogos."Estou muito contente por ter ingressado no Gil Vicente e na Liga Portuguesa", referiu à comunicação do clube, demonstrando-se orgulhoso por "vir para um campeonato de talentos e muito competitivo".A passagem pelo PSG também foi lembrada: "Fez-me crescer como pessoa e evoluir tecnicamente e taticamente", considerando ser este o momento certo para "dar o salto para uma Liga principal". O Gil Vicente "é um grande desafio na minha carreira", concluiu.