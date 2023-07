Tidjany Chabrol Touré, médio que pertence aos quadros do Feyenoord e que esteve cedido ao Dordrecht na época passada, está encaminhado para se tornar reforço do Gil Vicente, confirmouO jovem, de 21 anos, muda-se para Barcelos por empréstimo do Feyenoord. Nascido em França e com nacionalidade da Costa do Marfim, Touré foi formado no PSG.