Vítor Campelos: «A equipa vai crescer durante o campeonato»

O Gil Vicente está à procura de voltar às vitórias no campeonato o mais rapidamente possível, porém, vai neste sábado visitar o Arouca, equipa em boa forma com o novo treinador Daniel Sousa e um desafio sério para os galos, que ainda não venceram fora do Estádio Cidade de Barcelos."Como todos os jogos desta Liga, espero que seja bastante competitivo. Creio que vão ser duas boas equipas à procura de pontos e a querer subir patamares na tabela classificativa, nesta maratona que é o nosso campeonato. Temos de ser um Gil Vicente bastante focado e com a mente só em trazer pontos, porque só assim seremos bem sucedidos", visou Vítor Campelos, treinador dos gilistas, sublinhando que a equipa ainda "não conquistou pontos fora de casa", um detalhe a terminar já nesta 14ª jornada."O Arouca é uma equipa com um excelente plantel, até porque estava preparada para jogar na Europa. Tem boas individualidades e um treinador novo, por isso tem a questão de assimilar as ideias do novo técnico. Temos que estar muito concentrados e focados em todos os pormenores, principalmente porque eles, como nós, gostam de ter bola . Só temos de, quando tivermos bola, tentar explorar as fragilidades da equipa deles.""É certo que sim, pode ser uma vantagem dele. Contudo, o nosso grupo também conhece a forma do Daniel trabalhar, pelo que estamos em plano de igualdade assim.""Aquilo que falámos e temos trabalhado durante os treinos é que temos de abordar todos os exercícios com concentração e foco. Sem dedicação não se vai a lado nenhum. Temos de perceber que, no campo, existem zonas vermelhas, amarelas e verdes. Nas zonas vermelhas, como por exemplo a nossa própria área, temos de ser mais pragmáticos e retirar a bola do perigo. Assim como temos de ser mais pragmáticos na área adversária, a finalizar. Durante os jogos, temos de ser assim perante os adversários e esperar que os erros possam pender a nosso favor. Temos jogadores bastante jovens que estão a ganhar experiência no campeonato, só assim podem melhorar. Temos de erradicar os jogos passados e seguir em frente, porque acredito que a equipa vai crescer durante o campeonato. Todas as equipas têm momentos, cabe-nos a nós ter foco porque faltam apenas quatro jogos para terminar a primeira volta. Da nossa parte, gostávamos muito de ultrapassar esta fase com 18 pontos ou mais, porque é a marca do ano passado.""É mais uma opção. Está agora a adquirir ritmo de jogo e isso é bom, porque parou muito tempo e sabemos que temos de ser pacientes face a isso. Faz parte do plantel e traz experiência e qualidade à nossa equipa. Queremos é que melhore nos treinos a cada dia que passa, mas sabemos que temos de ter paciência com ele, até estar totalmente preparado."O Gil Vicente visita o Arouca neste sábado, no Estádio Municipal de Arouca, pelas 18h00.