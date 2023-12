Vítor Campelos aborda campeonato: «Costumo dizer que são 34 finais»

O Gil Vicente regressa a casa na jornada 13 para defrontar a equipa sensação deste campeonato, o Moreirense, e Vítor Campelos, técnico dos galos, alertou para as qualidades dos cónegos, sabendo que, geralmente, "as equipas que sobem fazem campeonatos tranquilos"."Prevejo uma partida de grande qualidade, principalmente porque o Moreirense está a fazer um bom campeonato. Uma equipa que pode ter subido este ano, mas manteve a base, os processos e a forma de trabalhar, o que é sempre bom quando se sobe a um campeonato tão competitivo quanto o nosso. Contudo, quando jogamos em casa, somos fortes, não há que esconder. Temos de saber defender bem as transições porque são fortes nisso. São concentrados, equilibrados e rigorosos", referiu o treinador dos gilistas, sabendo que a turma de Rui Borges conseguiu empatar com o Benfica na última jornada e deverá ter "motivação" para continuar o bom momento."Eles até têm processos parecidos com os nossos. Têm alas muito rápidos, jogam bem no toque, na tabela e são bons a ultrapassar situações de dois para dois. Também sofrem muito poucos golos e serão um alvo difícil de abater. Temos de ser pacientes, cuidadosos e concentrados, à procura de todas as oportunidades para aproveitar, porque as transições deles são venenosas e exigem cuidado.""Não. Sinto que será como outro jogo qualquer. Costumo dizer que até ao fim do campeonato são 34 finais e o próximo jogo é que será sempre o mais importante. Haverá sempre equipas que estarão mais juntas e claro, vencendo, dão um salto na tabela. No entanto, queremos muito voltar às vitórias.""Desde 2012, para ser concreto. Poderá ser um fator de motivação dos jogadores, mas mais do que isso não é. Continuo a reiterar que o nosso objetivo é voltar às vitórias e trabalhar para tal, não pensar em registos.""Não é decisivo nesta fase do campeonato. É muito cedo, chegamos agora a um terço dos jogos. Claro que é impossível não darmos uma espreitadela na tabela classificativa e os jogadores estão atentos a isso. Contudo, o nosso objetivo é fazer 14 pontos no fim desta jornada e sabemos o caminho que temos de trilhar. Queremos olhar para quem temos acima de nós, ultrapassa-los e chegar aos lugares mais cimeiros.""Nunca olhamos para baixo, sempre para cima. Já sabemos que é um campeonato competitivo e que há equipas com mais tempo de trabalho no plantel do que nós. A consolidação na Liga só depende de nós e dos nossos resultados."O Gil Vicente recebe o Moreirense no Estádio Cidade de Barcelos, às 20h15 desta segunda-feira.