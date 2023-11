Vítor Campelos: «Andamos a pagar caro por erros individuais»

Depois de três resultados pouco favoráveis na Liga Betclic, o Gil Vicente tem o intuito de dar a volta por cima e voltar às vitórias diante do Rio Ave, equipa que venceu o Boavista na última jornada. Nesse sentido, Vítor Campelos, treinador dos gilistas, sabe que terá um "adversário de valor" pela frente e também adiantou que um dos avançados, Depú, é irrecuperável para o encontro com os vilacondenses."O Rio Ave vem de uma vitória esclarecedora. É um adversário de valor e com processos bem identificados e duradouros. Mantêm a mesma estrutura há um bom tempo, inclusive o treinador, o Luís [Freire], que tem boas ideias. Vai ser um jogo com um grau de dificuldade elevado, mas estou positivo, desde que nos apresentemos com uma crença, confiança e querer que têm sido qualidades do nosso plantel", frisou o técnico dos galos, sabendo que há "aspetos a corrigir" nas exibições recentes."Sim, temos feito coisas fantásticas e coisas menos boas. Temos de ganhar consistência no que toca às coisas fantásticas. Somos uma equipa que tem oscilado muito e é certo que também aqui e ali, por outros fatores, não estamos a conseguir pontuar mais, mas a verdade é que podíamos ter tido outros resultados. Trabalhamos diariamente para que os jogadores conheçam a nossa maneira de trabalhar e fiquem adaptados a esta nossa ideia. Estamos quase a chegar ao terço determinante e a meio do campeonato, pelo que creio que merecíamos mais pontos. Em termos comportamentais, estamos a melhorar e vamos fazer já neste próximo jogo pela nossa vida.""Essa falta de consistência é algo que já nos apercebemos e temos tentado corrigir o mais rapidamente possível. Ainda não conquistámos pontos fora de casa nesta temporada, seja por um detalhe ou um pormenor ou até por erros individuais. Temos tentado que eles pendam a nosso favor. Facto é que jogar em casa é um conforto para nós e pode ser uma explicação para o que tem acontecido. Mas queremos manter uma consistência e essa consistência tem sido entendida e tem havido alterações e perceções por parte dos jogadores. Acreditamos em todos e é continuar a trabalhar.""Ter um jogador convocado pela seleção do Brasil é algo que será sempre positivo. Estando em boas condições, é extremamente provável que seja convocado, até porque o fator motivador que ele trouxe da seleção tem de ser aportado para a equipa toda. Nós queremos é ter todos os jogadores disponíveis e confiamos em toda a gente. Contudo, é um caminho a percorrer e temos de colocar os nosso melhores jogadores no jogo. O Andrew vai jogar amanhã.""Temos de tê-la, independentemente dos resultados. Temos feito o suficiente para ganhar os jogos mas os pormenores têm sido importante. Andamos a pagar muito caro por erros individuais. Os jogadores não são máquinas, eu entendo, todos nós cometemos erros. Mas temos pago muito caro por esses erros. Acreditamos no nosso trabalho, temos feito bons jogos e a opinião é unânime, temos de estar mais focados no pormenor. Trabalhando como temos trabalhado, isso é algo que se vai erradicando. Em suma, a maturidade da equipa vai ajudar-nos a chegar ao próximo patamar.""Nós temos é que pensar jogo a jogo. O jogo mais importante da época é amanhã. Vamos ver, no entanto, porque há situações em que temos jogadores em risco de exclusão e isso nunca é bom. Não vamos estar a antecipar os problemas. Há jornadas em que acontece não termos ninguém em risco de exclusão, pode passar 10 jogos assim. Acreditamos em todos os jogadores e desta forma estaremos preparados para o que der e vier. O importante é o Rio Ave e que eles estão disponíveis para esse jogo."O Gil Vicente recebe o Rio Ave neste domingo, às 15:30, no Estádio Cidade de Barcelos, para mais uma jornada da Liga Betclic.