Vítor Campelos: «Como jogamos, já merecíamos ter mais pontos»

O Gil Vicente vai defrontar o Famalicão nesta 10.ª jornada (amanhã, 18 horas) e Vítor Campelos não está à espera de facilitismos por parte da equipa caseira."É assumido que o Famalicão tem um excelente plantel. É uma equipa que tem sido bem trabalhada pelo João Pedro [Sousa] há já algum tempo. Assumidamente, luta por lugares europeus e como tal sabemos bem a valia do nosso adversário, numa liga que está a ser bastante competitiva a meio da tabela. Estão reunidas as condições para ser um bom dérbi. O apoio dos adeptos na visita a Famalicão também irá ser extremamente importante, portanto conto com uma boa moldura humana. Além disso, vamos visitar um relvado que costuma ter excelentes condições e vai ser um bom jogo. Da nossa parte, estamos confiantes e convictos que podemos arrancar um bom resultado", frisou o técnico gilista, esperando dar seguimento à boa forma que a sua equipa apresentou na última jornada."Temos feito bons jogos, mas temos perdido pontos no detalhe e em erros minuciosos. Quando ganhamos, ganhamos todos e, quando perdemos, também é no coletivo, portanto, se estivermos atentos, é no pormenor que temos perdido. A verdade é que, pela maneira que jogamos, já merecíamos ter mais pontos. Temos trabalhado nos detalhes, além de que nos treinos, mostrámos e visualizámos o detalhe, porque muitas vezes não há que facilitar em jogo. Temos que pensar nas coisas boas que temos feito, mas, na realidade, creio que para o que temos praticado deveríamos já ter mais pontos. Já falámos disto algumas vezes, mas temos alguns jogadores mais jovens, que se estão a estrear no campeonato. É importante alguma estabilidade nesse sentido.""Sim, isso é um facto, temos de perceber que aqui em casa sentimos o conforto dos nossos adeptos e acaba por fazer a diferença. Temos de ter a coragem e a clarividência para ter a mesma acutilância como visitante. Ter a mesma postura em casa e fora. Para isso, preparámos os jogos sempre da mesma maneira e a ideia é quase sempre a mesma. Está só a falhar um clique e uma pontinha de sorte para isso acontecer.""O importante mesmo é conquistarmos pontos, até porque queremos em primeiro lugar atingir o principal objetivo do clube, que é consolidar a equipa nesta 1ª Liga. Tenho a certeza que a nossa qualidade de jogo pode ser superior. Mas, para mim, é extremamente importante fazer 13 pontos nesta jornada, isso seria excelente para as nossas ambições, apesar de que poderíamos ter mais nesta altura. A realidade passa por vencer amanhã, continuar o nosso trabalho e consolidar o Gil Vicente no campeonato.""O Famalicão está recheado de bons jogadores, que têm vindo a alinhar-se e a ganhar experiência no nosso campeonato. Nestes jogos também teve um ou outro jogadores castigados e, se nas equipas grandes, indisponibilidades fazem diferença, imaginem para as equipas que são menores. Com jogadores lesionados, tem um impacto muito grande. Este campeonato, continuo a dizer, é uma maratona e, apesar do Famalicão não ter vencido nos últimos jogos, não quer dizer que esteja mal e não vá vencer o próximo. Da nossa parte, temos de encontrar o equilíbrio e a estabilidade para termos sucesso a longo prazo.""É certo que o Roan marcou contra o Sp. Braga e até podia ter feito o 4-3, mas acabou por não conseguir marcar. Como nós dizemos várias vezes, o nosso plantel tem sempre qualidade, não há jogadores titulares, todos o são. Com toda a certeza que temos opções em várias posições e vamos usá-las sempre que precisarmos. Falamos várias vezes quando olhamos para a tabela classificativa, que vemos 'Gil Vicente', não vemos 'Pedro' ou 'Martim' ou 'Roan', não vemos nomes individuais, somos uma equipa. Tenho a certeza que, quem jogar no lugar do Pedro, vai dar o máximo para vencermos este dérbi."O Gil Vicente visita o Famalicão, no Estádio Municipal de Famalicão, às 18h00 deste sábado.