Vítor Campelos: «Controlámos sempre o jogo»

O Gil Vicente regressou às vitórias na partida final de 2023 - diante do Boavista (1-0) - , facto que coloca os galos acima da linha de água e acaba com um jejum de conquistas que durava há sete jornadas no campeonato. Desta forma, o treinador dos gilistas, Vítor Campelos, mostrou-se contente pelo resultado e afirmou o valor do trabalho de grupo.

"Estou muito feliz pela vitória, muito feliz pelos nossos jogadores e por toda a estrutura. Quero agradecer o apoio dos nossos adeptos, que estavam em grande número hoje, porque o apoio deles foi importante. Em momentos, estiveram muito efusivos e gostava que isto se prolongasse por mais partidas. Creio que controlámos sempre o jogo, tivemos mais posse de bola. Seria normal o Boavista ter mais ascendente nos minutos finais e sabíamos que iam ser uma equipa competitiva e tínhamos de ser bastante rigorosos e concentrados para ganhar todos os duelos que iríamos disputar", revelou o técnico, vincando que o Gil Vicente foi "o justo vencedor" de um encontro que terminou pela margem mínima.

Como capitão, o Rúben Fernandes tem sido importante à chegada do mercado de janeiro, pelo interesse que existe em vários jogadores do Gil Vicente?

"O Rúben, como nosso capitão é sempre muito importante. Ele é um verdadeiro capitão na vertente da palavra. Nós sabemos que, quase todos os dias, se fala em jogadores que podem sair. O Fujimoto, quando seria para o Sporting, ou o Andrew, por exemplo. A nossa função aqui é manter os jogadores focados, por isso a importância do Rúben é grande não só relativamente ao Gabriel [Pereira] como para toda a equipa. O Gil Vicente é um plantel que tem de estar sempre em aberto. Gostamos de manter sempre os melhores, mas sabemos que tudo pode acontecer nos próximos dias."

O Pedro Tiba e o Alipour nem sequer foram convocados. Foi apenas uma opção?

"O Pedro Tiba teve gripe durante toda a semana e não realizou um único treino em nenhum dos dias de preparação. O Alipour sofreu um toque com o Arouca e infelizmente está de fora, com um traumatismo. O que temos de fazer é potenciar todos aqueles que estão disponíveis, porque infelizmente temos condicionalismos. São apenas algumas das coisas que eu não consigo controlar".