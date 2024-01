Vítor Campelos deixa alerta antes do Amarante: «O Nápoles foi eliminado por equipa da 2ª divisão»

Vítor Campelos não acredita que a derrota com o Farense, na última jornada do campeonato, influencie demasiado o pensamento do grupo no jogo da Taça de Portugal com o Amarante (quarta-feira às 19h15). O treinador do Gil Vicente disse "acreditar sempre no ponto de viragem", mas deixou um alerta, exemplificando com resultados recentes na Taça de Itália."Temos sempre de estar alerta, mesmo quando jogamos com equipas de escalões inferiores. Num curto espaço de tempo, vimos o Nápoles ser eliminado da Taça por uma equipa da 2ª divisão. O Amarante está imbatível. Todos os cuidados são poucos, mas não escondo que estamos confiantes e temos de continuar assim, apesar de encarar o jogo com respeito pelo nosso adversário", disse."Creio que, com o Farense, a vitória era merecida, pelo que fizemos. Estou sempre a dizer que falhámos nos detalhes e nos pormenores. Quem está aqui sabe que eu estou sempre a falar disto. O jogo seguinte é sempre o mais importante, acredito sempre que haverá hipótese de dar a volta a este momento. Queremos terminar esta semana com duas vitórias, agora com o Amarante, e depois com o Estrela. Contudo, quando abraçámos duas pessoas, é sempre mais difícil passar a energia do que quando abraçámos uma de cada vez, portanto temos é de estar focados só no encontro de amanhã.""É verdade, mas todos os jogos são difíceis. Sabemos que vamos defrontar um Amarante que tem estado excelente no campeonato. Aliás, vi o Amarante ao vivo nesta semana, é uma equipa competitiva e estará de certeza motivada para jogar com uma equipa da 1ª Liga. Temos de ter todos os cuidados e mais alguns mas jogámos em nossa casa e somos os favoritos. Isso tem de significar alguma coisa, porque queremos continuar nesta competição.""É eventual que possa haver uma ou outra alteração. Isto pode ser uma prova de confiança nos jogadores, para demonstrarem que têm o que é preciso e o seu valor em jogo.""Ambos têm jogado. O Mory já jogou e o Miro entrou contra o Farense, não serão propriamente novidades. Vamos ver o que vai acontecer. Contámos com todos, eles sabem disso, tirando uma ou outra lesão que tivemos, estão todos disponíveis. E todos eles sabem que têm de dar o máximo para corresponder ao que lhes é pedido."O Gil Vicente recebe o Amarante para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, esta quarta-feira, pelas 19h15, no Estádio Cidade de Barcelos.