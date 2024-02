Vítor Campelos: «Dois golos consentidos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Gil Vicente foi eliminado da Taça de Portugal ao perder na visita ao V. Guimarães e no final da partida Vítor Campelos procurou dar ênfase à postura de reação que os gilistas protagonizaram, mas não contornou a fatura pesada do mau arranque."O jogo teve duas partes. Os primeiros 10 minutos e os outros 80. Sofremos dois golos consentidos em lances que têm de ser evitados. Reagimos bem e realizámos uma 2ª parte fantástica, só que o Vitória foi eficaz e nós não, mas tenho a certeza que vamos fazer um resto de época com qualidade", justificou o técnico da turma de Barcelos.