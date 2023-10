Vítor Campelos sobre o Sp.Braga: «Não ficaram com o orgulho ferido pelo jogo com o Real Madrid»

Vítor Campelos fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã com o Sp. Braga, no Estádio Cidade de Barcelos (20h30), um encontro da 9.ª jornada da Liga Betclic que o treinador prevê "equilibrado" e em que a sua equipa vai "fazer de tudo" para conquistar os três pontos.



"Antevejo uma partida equilibrada, entre duas boas equipas. Ambas têm processos bem vincados, fáceis de identificar. No que toca à qualidade de jogo, têm sempre os olhos postos na baliza adversária, criam perigo em qualquer circunstância e a qualquer momento do jogo. Conto com uma moldura humana bem definida, com muitos adeptos. Em suma, estão reunidas todas as condições para um bom jogo e vamos fazer de tudo para conquistar os três pontos", disse o técnico da formação de Barcelos, colocando os dois emblemas minhotos em plano de igualdade.



Este jogo tem uma dimensão semelhante ao do FC Porto?

"Sim, mas para além desse jogo, fizemos outros de qualidade. Somos uma equipa que sabe o que faz, que é competitiva. Estão aqui reunidas as condições para colocarmos em prática o nosso jogo. Será um encontro bem disputado, entre duas equipas que sabem o que fazem e o que podem continuar a fazer em campo."



Trabalho de finalização com o Fujimoto...

"O Fuji é um jogador de grande qualidade técnica, que percebe muito bem o jogo. Tem apenas de acreditar que pode fazer mais golos, porque a olho nu até parece que ele gosta de fazer mais assistências do que golos. Temos trabalhado em prol de melhorar a crença dele no remate e na baliza; tem trabalhado com afinco. Da minha parte, só quero que ele acredite mais naquilo que pode fazer."



Será o primeiro jogo de Leonardo Buta diante do Sp. Braga.

"O Buta, depois de regressar, voltou a ser chamado à seleção e acho que isso é um motivo de orgulho para nós. No último jogo, para a Taça de Portugal, jogou o Kiko e esteve muito bem. Amanhã, aquele que jogar penso que estará motivado. Tanto um como outro estarão motivadíssimos para jogar. Todavia, penso que o Buta terá uma motivação especial por essa razão, por já ter jogado em Braga, assim como pela forma. Creio que quem quer que jogue, vai estar motivado."



Pode o Gil Vicente tirar vantagem da derrota do Sp. Braga com o Real Madrid?

"Não acho que o Sp. Braga tenha ficado assim com o orgulho ferido, no plano geral sabemos que fizeram um bom jogo e estão de certeza satisfeitos com o que fizeram. Mas eles são bons. Podem vir aqui com um onze e ideias completamente diferentes. O Pizzi não jogou, o Ruiz entrou um bocadinho só e o Bruma também entrou depois do jogo começar. O Sp. Braga, além de uma boa equipa, tem um bom plantel. Independentemente de quem jogar, o Sp. Braga é muito forte. Sabemos aquilo que temos de fazer e a mentalidade que temos de apresentar para tirar um bom resultado."



Viu pontos positivos em alguns jogadores que rodaram na Taça de Portugal e que estiveram a treinar durante a pausa internacional?

"É sempre importante, até pelo período probatório que é a pausa internacional. Houve jogadores que também estiveram nas seleções, outros que estão lesionados e que não puderam ser tão importantes para a equipa. Por isso, sempre que há tempo para parar é bom, mas mesmo assim tivemos um jogo oficial, portanto não foi assim tanto tempo de paragem como parece."