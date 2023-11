Vítor Campelos e o empate frente ao Rio Ave: «O resultado espelha um jogo equilibrado»

Vítor Campelos reconheceu que o empate () entre Gil Vicente e Rio Ave, a contar para a 11ª jornada da Liga Betclic, acaba por ser justo. No entanto, o técnico dos gilistas apontou os momentos do jogo em que a sua equipa não esteve assim tão bem."Já se antevia um jogo bastante disputado, até porque o Rio Ave é uma equipa bem organizada com uma linha compacta a defender. Sabíamos que seria um jogo resolvido no detalhe e no pormenor. Treinámos situações durante a semana para surpreender o Rio Ave. Houve vários lances em que poderíamos ter definido melhor. Ao intervalo, dissemos que tínhamos de tentar explorar a profundidade, mas sofremos um golo num detalhe, numa bola parada. A equipa reagiu bem, com o Miguel, um jogador que ataca mais a profundidade, diferente do Roko. Chegámos à igualdade. No final, continuámos a jogar curto, no pé, quando deveríamos ter explorado mais a profundidade. Tivemos uma oportunidade pelo Murilo, mas o resultado espelha um jogo equilibrado", disse Vítor Campelos, no final , deixando ainda uma palavra ao guardião Andrew."É fantástico para o Gil Vicente, para todo o plantel ter um jogador que acabou de vencer os Jogos Pan-Americanos. O Andrew é um jogador de qualidade reconhecida, que traz tranquilidade à equipa. Está muito motivado e contente. Temos de estar felizes pelas conquistas dele. Quando ganhamos, ganhamos todos. Não há individualidades. Temos de estar felizes por ele."