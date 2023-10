Vítor Campelos e o reencontro com o Chaves: «Será sempre um clube especial»

Antes de iniciar a conferência de imprensa de antevisão ao jogo diante do Chaves, neste sábado, Vítor Campelos foi agraciado com um equipamento alusivo às suas 100 vitórias como treinador principal, alcançada no duelo com o Casa Pia (2-0) , na última jornada.Sobre o jogo da Liga, o treinador do Gil Vicente não esqueceu a sua experiência anterior nos Valentes Transmontanos, mas lembrou que está "confiante" com o percurso da sua equipa. "Com certeza que este é um jogo especial, porque tenho um carinho especial pelo clube, pelos flavienses e pelos transmontanos em geral. Foram dois anos em Chaves e será sempre um clube especial. Será um jogo muito competitivo, sabemos que temos de estar concentrados, ligados ao jogo para ganhar, mas creio que trabalhámos bem", salientou o técnico gilista."Há uma melhoria em termos pontuais, é inequívoco. O Chaves teve algumas mudanças, nós também, com 13 jogadores que saíram, e jogámos com equipas com processo consolidado, como o V. Guimarães e Benfica. É o momento que é, é o calendário que é, num campo sempre complicado, mas estamos preparados. Agora, temos de colocar em prática o que trabalhámos. Queremos fazer um bom jogo e, se possível, ficar com os 3 pontos.""É lógico que alguns jogadores trabalharam connosco, como o João Correia, e há aspetos que conhecemos bem. Há pormenores em que temos de ter atenção, mas o importante é o que vamos colocar em campo, o que vamos fazer e o que queremos melhorar.""Fizemos um bom jogo contra o Casa Pia, com 30 minutos de grande nível, mesmo com um bloco baixo do adversário. Cada jogo tem a sua história, por isso, apesar de jogar no mesmo sistema pode haver nuances diferentes, mas temos de estar atentos. Independentemente do sistema, temos de estar preparados para o que vier."O jogo terá início às 15h30 deste sábado, no Estádio Municipal Manuel Branco Teixeira, em Chaves.