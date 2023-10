Vítor Campelos elogia Depú: «Não é só a marcar e assistir...»

Vítor Campelos é um treinador feliz, depois da exibição e vitória do Gil Vicente ao Casa Pia, nesta segunda-feira, para a 7.ª Jornada da Liga Betclic. O treinador do Gil Vicente considera que a sua equipa entrou "muito bem no jogo"."Acho que entrámos bem no jogo, contra uma equipa que já mostrou ter os processos bem assimilados e um treinador que já trabalha no Casa Pia há alguns anos. Em algumas jornadas que já fez alguns golos e que defende bem, também. Saem com bastante critério para o ataque mas nós formamos uma equipa bastante equilibrada. Creio que, na primeira parte, tínhamos que ser mais incisivos no último terço. Fizemos tabelas e diagonais curtas para os nossos jogadores mais avançados e correu bem. Foi uma vitória justa pelo que ocorreu durante os 90 minutos.""Tivemos duas vitórias na nossa casa, concretizámos cinco golos em cada um desses jogos, por isso sabemos que a nossa equipa tem capacidade para saber atacar e ser mais clínicos na finalização. Eu quero é que os jogadores sintam prazer quando estão perto de ganhar. Como tal, nós procurámos sempre ter um futebol atrativo, de posse, mas sabemos que não jogámos sozinhos e temos sempre de estar atentos aos aspetos mais detalhados.""A melhor versão da minha equipa seria com os nossos 26 jogadores todos dentro de campo. Todos trabalham de uma forma espectacular e têm consciência de que, a qualquer momento, são titulares. Vai haver uma parte da época que vai exigir mais deles e aí vão ser necessários todos.""Quando eu e a minha equipa técnica chegamos aqui, o Depú tinha tido uma lesão grave e estava 5 semanas de fora. Depois, começou a jogar e a adaptar-se à nossa forma de jogo, por isso só temos que estar contente pela forma como lhe tem corrido as partidas e como ele tem assimilado tudo. A vida dos avançados é feita através dos golos, mas o Depú trabalha e nós vemos isso. Não é só a marcar e assistir, mas também pela forma como dá apoio ao jogo e vem buscar bola."