Vítor Campelos: «Este é o jogo mais importante da época porque é o próximo»

Vítor Campelos fez este sábado a antevisão ao jogo frente ao Estoril (domingo, 15H30) em Barcelos. "Vamos ter um jogo bastante competitivo como todos nesta Liga. Estes 15 dias foram muito bons para nós, para podermos recuperar alguns jogadores. Tivemos dois jogos particulares em que todos participaram e deu também para dar ritmo competitivo e para os jogadores se conhecerem melhor. Estamos muito confiantes para o que vamos fazer e preparados para o jogo. É o jogo mais importante da época porque é o próximo", registou Vítor Campelos, depois de quatro derrotas em cinco jogos esta temporada, contando com a da Taça da Liga, frente à Oliveirense.

"Vamos defrontar uma equipa que tem jogadores de grande qualidade técnica, bastante boa e que, como nós, se calhar também já merecia ter mais pontos", assinalou Campelos, encontrando uma justificação: "Por ou outro detalhe não temos conseguido materializar. Temos de melhorar nesse aspeto e e fazer com que esses detalhes pendam para nós nos próximos jogos a começar já neste."

"Nesta paragem trabalhamos o todo. É uma realidade que temos muitos golos marcados, só três pontos, mas está tudo nesta fase muito embrionário, ganhando um jogo as coisas mudam a vamos logo mais para cima. Se repararem as equipas que trocaram mais jogadores são as que estão mais abaixo. Isto é um trabalho longo em que temos de consolidar ideias que estão a passar e estou muito satisfeito com os meus jogadores", vincou Vítor Campelos, finalizando com a esperança de que o futebol da sua equipa vai melhorar e será traduzido em pontos já neste jogo com o Estoril.

"Houve 13 jogadores novos da época passada para esta. Ter a equipa a jogar como queremos, porque gostamos de jogar bem e acreditamos que assim estaremos mais próximos de ganhar, é um processo que demora o seu tempo. Acho que com a exceção do jogo em Vizela, é unânime que o Gil esteve bem e merecia até outros resultados. É isso que queremos inverter já neste jogos, que esse pormenor que fez a diferença para os outros agora penda para nós", concluiu o treinador do Gil Vicente antes de registar que há um jogador habitualmente titular com um problema físico e que não jogará, mas sem revelar o seu nome…