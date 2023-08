Vítor Campelos: «Estes são os melhores jogadores do Mundo porque são os que tenho»

Vítor Campelos já fez a antevisão do jogo de sexta-feira, em Vizela, às 20h15 e que abre a 3.ª jornada do campeonato. O treinador do Gil Vicente registou "mais um jogo muito competitivo e num estádio tradicionalmente difícil"."Apesar dos resultados dos últimos dois jogos, creio que em muitos momentos estivemos muito bem e a ideia é dar mais consistência a consolidar o que fizemos de bom", registou, referindo-se às recentes derrotas com o V. Guimarães e Benfica."Queremos prolongar mais no tempo tudo isso que fizemos de bom nestes jogos, esse é o objetivo e com a certeza de que se o fizermos vamos começar a traduzir em pontos as nossas exibições como aconteceu na 1ª jornada", destacou Vítor Campelos, lembrando a goleada de 5-0 ao Portimonense que marcou a abertura da Liga para os gilistas."Tento ver sempre as coisas pelo lado positivo e agarrar-me às coisas boas que fizemos nestes três jogos. Considero que estamos em crescendo, mas até fico cansado de dizer isto, uma vez que é um facto que foram chegando sempre jogadores novos ao longo destas semanas e isso demora, é preciso um tempo de adaptação", destacou ainda o treinador do Gil Vicente, focando depois o fecho do mercado que acontece após o jogo dos galos em Vizela."Só esperamos que o mercado feche rápido e creio que esta paragem que coincide com este fecho vai ser bastante útil para nós e para as outras equipas porque vai-nos permitir ter estabilidade e trabalhar com o plantel que teremos já em definitivo", desabafou Campelos, deixando ainda em aberto possíveis mexidas no seu grupo mesmo em dia de pleno jogo."O plantel está sempre aberto até ao último segundo do mercado e até amanhã à noite tudo pode acontecer. Estamos satisfeitos com o que temos. Alguns jogadores que chegaram estão ainda a integrar-se e a ganhar ritmo, mas estamos satisfeitos até agora. Agora, como é natural, nunca nenhum treinador pode dizer que está completamente satisfeito e quer sempre ter os melhores jogadores à sua disposição. Estes são os melhores jogadores do Mundo porque são os que tenho, mas como disse tudo pode acontecer e o treinador tem de estar preparado para isso", concluiu Vítor Campelos.