Vítor Campelos: «Gostava de perceber qual foi a comunicação entre o árbitro e o VAR»

Vítor Campelos estava naturalmente desapontado pelo desaire do Gil Vicente diante do Famalicão , mas também se mostrou algo desagradado com a atuação da equipa de arbitragem dessa partida, nomeadamente por conta do penálti que não foi assinalado a favor da sua equipa."Os detalhes foram importantes. Em jogos equilibrados como este, a equipa que parte em vantagem tira proveito disso. Eu gostava de perceber qual foi a comunicação entre o árbitro e o VAR, porque eu dentro do campo tive a plena convicção de que foi penálti e estava 0-0. O VAR chama o árbitro e decide não marcar grande penalidade.Saímos para o intervalo em desvantagem, falámos que se fizéssemos um golo entrávamos na discussão do resultado, mas sofremos um golo algo consentido.Continuámos a trabalhar, reduzimos para 3-1, sempre a acreditar, mas não conseguimos e tivemos um desfecho que não queríamos. Tal como disse, equipa que parte à frente do marcador tem sempre vantagem.O lance do penálti teve um impacto emocional, até porque quem sofreu a falta viu amarelo e intranquilizou a equipa. Temos de estar preparados para tudo e temos de estar sempre ligados no jogo. Os jogadores continuaram abnegados, a lutar, a tentar dar outra imagem, a procurar um resultado diferente. Acreditámos, mas não foi possível.Já falei várias vezes de que há aquele estigma de 'quando passares na minha casa, vais ver o que vai acontecer'. No futebol, isso não acontece. Estamos sempre à espera do clique da vitória fora. Hoje, se tivéssemos marcado primeiro, talvez ela tivesse surgido, mas temos de continuar a trabalhar. Temos 10 pontos à 10.ª jornada e isto é uma maratona".