Vítor Campelos: «O Andrew é um excelente guarda-redes e já nos salvou em muitas outras ocasiões»

O Gil Vicente caiu aos pés de um Vizela rigoroso (), terminando assim uma sequência de imbatibilidade em Barcelos, para o campeonato, que já durava desde a 3.ª jornada, altura em que saiu derrotado pelo Benfica. Vítor Campelos considerou que isso deixa de ter tanta importância como tem, por exemplo, a posição na tabela classificativa, frisando que os gilistas continuam "ao ataque" para consolidar a permanência na 1ª Liga."No futebol, como na vida, há pessoas que são motivadas por proximidade ou afastamento das situações. Há jogadores que podem ser motivados por estarem em lugares cimeiros e outros que se motivam em situações mais debilitadas. Estamos com 22 pontos, podíamos ter subido e o nosso objetivo está claramente em continuar ao ataque, para consolidar o Gil Vicente na 1.ª Liga. Agora, creio que nós podemos ir mais além se acreditarmos e olharmos mais acima na tabela. Foram 45 minutos em que entrámos muito relaxados e creio que, na segunda parte, fomos mais agressivos, podíamos ter criado mais oportunidades, mas os jogos não tem só 45 minutos, têm 90 minutos", atirou o técnico do Gil Vicente, admitindo que os seus jogadores entraram em campo "ansiosos e nervosos" e "deram uma parte ao adversário"."Creio que entrámos ansiosos e nervosos, às vezes é difícil de explicar, porque sabíamos da importância e queríamos saltar para o 9º lugar. Acredito que falhámos muitos passes, receções e pormenores em que até somos bons e fortes. Acaba por ser um jogo equilibrado na primeira parte e sofremos um golo perfeitamente evitável. Diga-se que o Vizela está melhor e, apesar de estar na posição que está, dificultou-nos a tarefa. Na segunda parte, rectificamos as coisas, tínhamos que ser mais agressivos, estivemos melhores no meio-campo ofensivo e criámos algumas oportunidades que podíamos ter concretizado, o que acho que seria justo. Quando o guarda-redes adversário é o melhor em campo, é visível a justiça ou injustiça, neste caso, do resultado. Temos de entrar sempre no máximo das nossas capacidades.""Quando alterámos, sentia que precisávamos de uma presença na área, porque muitas vezes fazíamos diagonais, estávamos a sentir falta de alguém mais forte no jogo aéreo e depois estavamos a precisar de alguém forte no um para um, porque o nosso oponente ia descer o bloco. O Vizela tinha uma linha de cinco, às vezes uma linha de seis defesa, por isso fizemos vários cruzamentos e tivemos oportunidades que, por infelicidade, não conseguimos marcar. Demos 45 minutos de avanço e isso era evitável.""Os erros são sempre uma questão coletiva e eu é que sou o responsável por eles terem acontecido. O Andrew é um excelente guarda-redes e salvou-nos em muitas outras ocasiões."