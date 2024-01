Vítor Campelos: «Os resultados não têm acompanhado a qualidade de jogo»

O Farense venceu este sábado o Gil Vicente (1-0) em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Betclic e com o golo de Vítor Gonçalves a ser marcado nos descontos. Após o final do encontro, Vítor Campelos, treinador da equipa de Barcelos, analisou a partida, considerando que a sua equipa esteve "por cima".





"Quando o guarda-redes do Farense [Ricardo Velho] é eleito o melhor jogador em campo, acho que quer dizer muito daquilo que aconteceu durante este jogo. Entrámos bem no jogo, controlámos o jogo sempre, [à exceção de] uma ou outra situação de transição do Farense e sobretudo nos lances de bola parada a causarem-nos algumas situações de intranquilidade. No jogo jogado, estivemos sempre por cima, criámos oportunidades mais do que suficientes para ganhar o jogo, o [Ricardo] Velho mais uma vez dá pontos ao Farense e, depois, num lance de alguma infelicidade, acabamos por sofrer o golo que dita a vitória do Farense", começou por afirmar.E prosseguiu: "Resumindo, acho que foi um resultado injusto por aquilo que aconteceu durante os 90 minutos, num detalhe que não pendeu a nosso favor e deu a vitória ao Farense. Preparámos bem o jogo, conseguimos entrar muitas vezes no último terço, criar oportunidades flagrantes de golo e, por isso, acho que o resultado deveria ter sido outro, o que infelizmente não aconteceu, mas os jogadores acabaram por fazer um bom jogo.

Vítor Campelos lamentou ainda a falta de eficácia do Gil Vicente:"Faltou marcar as oportunidades flagrantes que tivemos e, depois, tem surgido um ou outro detalhe, porque acaba por ser num lance fortuito que o Farense chega ao golo, num lance que nada previa, ou que aparentemente não podia causar perigo, um erro não forçado. Às tantas, é um bocadinho isto que tem acontecido: fazemos bons jogos, mas os resultados não têm acompanhado a qualidade de jogo"."