Vítor Campelos pede tempo: «Ainda estamos numa fase embrionária»

O técnico Vítor Campelos fez um curto balanço ao arranque dos trabalhos e voltou a sublinhar o momento prematuro, mas também deu corpo à disponibilidade do grupo para encaixar as ideias pretendidas de modo a alcançar um desempenho muito próximo do pretendido no arranque do campeonato.

"Ainda estamos numa fase embrionária. É um período de reconstrução, em função das 12 saídas, pelo que ainda há um caminho longo a percorrer, mas o grande empenho e recetividade dos jogadores permite-nos estar melhores a cada dia e pretendemos estar muito perto da imagem pretendida no primeiro jogo", afirmou o técnico.





: P. M.