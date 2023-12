Vítor Campelos: «Penálti falhado teve uma carga emocional grande»

Ainda não foi desta que o Gil Vicente voltou a ganhar na Liga Betclic. Este sábado, em Arouca, os minhotos perderam por 3-0 e ampliaram para 7 o número de jogos sem ganhar, isto num jogo no qual, no entender de Vítor Campelos, o resultado acaba por ser algo 'mentiroso'."Quem vê o resultado e não viu o jogo pensa que o Arouca dominou e esteve por cima. Na realidade, quem esteve aqui e assistiu ao jogo vê que, na primeira parte, tivemos o controlo e domínio do jogo, inclusive uma grande penalidade que poderíamos ter concretizado e assim chegaríamos, com toda a justiça, ao intervalo a vencer. Ainda assim, acabámos por sofrer um golo numa transição do Arouca em que deveríamos ter marcado o jogador para não o deixar cabecear. Foi um bom golo do Mújica.Ao intervalo, falámos de algumas coisas que tínhamos a melhorar e creio que entrámos bem na segunda parte. Estávamos a ter o domínio e, num lance de bola parada, acabámos por sofrer o 2-0. Fomos fazendo substituições para aumentar o caudal ofensivo. Conseguimos fazer isso, estávamos a jogar no meio-campo do nosso adversário e depois, inexplicavelmente, num canto a nosso favor, conseguimos que o Mújica fosse isolado desde o meio-campo deles.Quando chegamos a meio da semana e vamos vendo que o penálti a favor do Moreirense, na semana passada, não era... Isso tem um peso muito grande neste jogo, porque teríamos ganho o jogo e chegaríamos cá mais tranquilos. Já tínhamos tido outro penálti em Famalicão e isto depois são pontos atrás de pontos que têm peso em termos psicológicos. Ainda assim, entrámos aqui bem aqui hoje. O penálti falhado teve uma carga emocional grande e o golo que sofremos de seguida antes do intervalo".