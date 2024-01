Vítor Campelos promete Gil Vicente ambicioso frente ao V. Guimarães

Vítor Campelos saiu satisfeito de Portimão, com o Gil Vicente a ter amealhado a primeira vitória da temporada fora de portas para o campeonato ( 0-2 ). O técnico gilista vincou, este sábado, ser importante dar seguimento a este momento no encontro com o V. Guimarães marcado para domingo às 20h30."Vamos defrontar um adversário valioso. Espero um excelente jogo com o estádio bem composto, porque sei que os nossos adeptos vão estar connosco, assim como os adeptos visitantes vão estar com o V. Guimarães. Prevejo um jogo de grandes emoções. São duas equipas que vêm de bons resultados e além disso, o V. Guimarães está a fazer um bom campeonato e nós começámos bem a segunda volta. Referi anteriormente que a vitória em Portimão só teria real valor se o momento continuasse, portanto só terá mesmo real valor se vencermos o V. Guimarães. É essencial que pratiquemos um futebol de qualidade para que isso possa novamente acontecer", disse."Terá que ser um Gil Vicente igual a si próprio. Já fizemos outros bons jogos e, por um ou outro motivo já merecíamos ter mais pontos. Terá que ser um Gil Vicente no seu melhor nível para conquistar os três pontos, mas sinto que estamos preparados. Aliás, os onze jogadores que vão entrar em campo amanhã [vão de certeza estar preparados. É certo que temos alguns jogadores impedidos por uma ou outra contrariedade. O Depú está lesionado, o Thomas [Luciano], o Pedro Tiba e o Kiko [Pereira]. Sabemos que vai ser um jogo competitivo, mas o V. Guimarães, com a época que está a fazer, tem muita qualidade e personalidade. Igualarmos essa personalidade irá permitir-nos chegar à vitória.""Foi algo que treinámos anteriormente e só aí é que o colocámos nessa posição. É um jogador com grande qualidade técnica e é forte a explorar a profundidade. Pode jogar aí, correspondeu perfeitamente, mas também pode jogar a ala, preferencialmente do lado esquerdo.""Acho que fizemos um bom jogo. Estávamos positivos e acredito que, mais do que mérito do adversário, penso que foi demérito nosso. Já falámos do que foi feito melhor, mas esse jogo já é passado e o presente trouxe jogadores, treinadores e qualidades diferentes que agora teremos de enfrentar. É o que fazemos em todos os jogos e vimos o que fizemos bem e o que podemos melhorar.""O Álvaro é um bom treinador, são treinadores e processos diferentes do que tínhamos encontrado. Apesar de jogarem no mesmo sistema, têm nuances diferentes. Espero uma equipa forte, como foi no último jogo. Diferentes da primeira volta."O Gil Vicente vai receber o V. Guimarães no Estádio Cidade de Barcelos, pelas 20h30 de domingo, num encontro a contar para a 19ª jornada da Liga Betclic.