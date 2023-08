Vítor Campelos: «Queremos demonstrar a qualidade que temos no plantel»

O Gil Vicente recebe este sábado o Benfica (20h30), num jogo em que Vítor Campelos pretende surpreender, embora reconheça dificuldades em função do poderio do adversário."Será um jogo de grau de dificuldade alto, mas creio que temos trabalhado bem e preparamo-nos para estarmos melhor a cada semana. Estamos na terceira jornada, a reconstruir a equipa, mas confiantes do que vamos fazer amanhã. Sabemos do valor do nosso adversário, mas estaremos preparados para fazer um bom jogo. Queremos demonstrar a qualidade que temos no nosso plantel, com o apoio do nosso público, queremos ficar com os 3 pontos.""Sim, gostava de repetir o resultado. O Benfica mantém quase o mesmo 11 dessa altura. É uma equipa forte, está a trabalhar há mais tempo que nós e teremos que acelerar o processo. A exigência é máxima. Queremos vencer qualquer adversário. Somos 11 contra 11 e teremos de acreditar nas nossas capacidades.""Gostamos de dar estabilidade à equipa, até porque ainda estão a chegar jogadores. Quando estamos todos juntos, estamos mais fortes. Alguns dos que chegaram ainda não podem jogar amanhã, mas as indicações têm sido boas. A confiança é total, mesmo os que não têm sido convocados estão a deixar uma boa imagem.""O Gil Vicente é um clube ambicioso, mas temos de ter os pés bem assentes na terra e consolidar o clube na 1.ª Liga. Queremos ganhar os jogos todos. Muito felizes pela vitória na primeira jornada, mas tristes porque perdemos o seguinte. Isto é uma longa maratona. Sabemos qual é o nosso principal objetivo. Queremos trabalhar com o máximo das capacidades. A exigência do clube e da cidade é mesmo essa.""Um guarda-redes que represente o plantel do Benfica tem de ter qualidade. Nestes casos, quando entra um atleta menos utilizado, até entra em superação. Para estar no Benfica tem de ter qualidade. Somos uma equipa que gostamos de ser ofensivos, porque isso traz adeptos ao estádio. Com as nossas armas vamos tentar fazer um bom jogo."