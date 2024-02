Vítor Campelos: «Seria fantástico chegarmos às meias-finais»

Vítor Campelos fez ao final da manhã a antevisão do jogo em Guimarães dos quartos-de-final da Taça de Portugal. O treinador do Gil Vicente reconheceu estar perante uma oportunidade histórica, uma vez que em 100 anos do historial dos gilistas apenas por duas vezes, nas épocas 1976/77 e 2015/16, a equipa chegou às meias-finais da denominada Prova Rainha do futebol português."Espero mais um bom jogo, até pelo que dois jogos que já fizemos com o Vitória esta época. Será um jogo com uma grande moldura humana, conheço bem aquela casa, com muitos adeptos do Vitória, mas também do Gil, até porque esta é a prova rainha. Queremos chegar o mais longe possível na Taça de Portugal, como já vimos dizendo desde o início da época e seria fantástico chegarmos às meias-finais. Tudo vamos fazer para passar à próxima eliminatória.""Sinto que os jogadores têm consciência de que o Gil Vicente só por duas vezes chegou às meias-finais da Taça de Portugal. Queremos chegar lá pela terceira vez e sabemos que nenhum jogo é igual ao anterior. Por isso, sabemos que vamos defrontar um adversário de grande qualidade que vai jogar no seu reduto e teremos pela frente um jogo de grau de dificuldade muito elevado. Mas vamos com as nossas armas e com a nossa ideia de jogo para procurar ter êxito e sabemos o que temos de fazer para poder passar à fase seguinte.""Vejo isso como uma maior motivação. Já conseguimos chegar aos quartos-de-final e queremos muito continuar a nossa participação na Taça de Portugal. Sabemos que para isso temos de vencer o jogo em Guimarães, o que não é fácil, mas estamos muito motivados para isso e dar cointinuidade ao nosso caminho nesta prova, respeitando sempre muito o nosso adversário.""Nesse último jogo fomos uma equipa muito competente e organizada. Estivemos sempre muito concentrados e focados a controlar os pontos fortes do Vitória como é o ataque à profundidade. Conseguimos na maioria dos casos anular isso e ainda tivemos duas grandes oportunidades para fazer mais dois golos. Prevejo um jogo muito semelhante e equilibrado no D. Afonso Henriques. Acho que o detalhe é que vai ditar o vencedor do jogo."