Vítor Campelos sobre o mercado de janeiro: «Os treinadores têm de estar preparados»

Na antevisão ao jogo com o Moreirense, Vítor Campelos abordou a questão do mercado de transferências, agora mesmo à porta, pois. Mesmo assim, o técnico dos minhotos está bem ciente de que é algo para o qual "os treinadores têm de estar preparados" e remeteu para vários outros casos desde o início do campeonato."Andámos a ouvir rumores e palavras há muito tempo. Não são novidade e tão pouco são ignorados. Quando jogámos com o Sporting, a semana passada, o Fuji foi apontado para os reforçar . Também já saiu que ohá uns tempos", refletiu.De facto, o Gil Vicente é talvez o emblema com o maior número de elementos a despertar interesse por outros clubes em Portugal e isso é algo que, segundo o treinador, de 48 anos, tem de estar habituado. "Os plantéis aqui nunca estão fechados. Está sempre tudo em aberto mesmo fora do mercado de transferências. Da minha parte só tenho de estar preparado para tudo. Aliás, penso que todos os treinadores têm de estar preparados para isto, para este interesse. E até é um bom sinal, não é mau sinal, significa que os nossos jogadores têm qualidade, é prova disso", concluiu.