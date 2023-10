Vítor Campelos sobre o segundo golo do Sp. Braga: «Tenho a certeza de que não é falta»

O treinador do Gil Vicente não ficou satisfeito com um empate diante do Sp. Braga (3-3) face às oportunidades da sua equipa durante a partida deste sábado."Sabiamos que ia ser um jogo muito competitivo, tinha dito na antevisão que seria equilibrado, com um equipa boa como é o Sp. Braga", revelou Vítor Campelos. "Creio, contudo, que mereciamos a vitória. Num jogo muito competitivo, pelas oportunidades flagrantes criadas creio que, havendo um vencedor, seria o Gil", atirou Vítor Campelos.Nesse sentido, o treinador gilista explicou na conferência de imprensa pós-jogo o que falhou. "Estávamos a fazer um bom jogo até ao 2-0. Há coisas que nos custa compreender em termos emocionais, precisamos de estar mais estáveis e ter maior concentração. Acabámos por sofrer o golo no ressalto e o Braga acaba por chegar ao empate a seguir, num lance em que tenho a certeza que não é falta nenhuma do Gabriel", vincou."Creio que, mesmo assim tivemos a crença e a alma noutro resultado. Tivemos uma ou mais oportunidades, podíamos ter feito o 4-3. Estamos tristes, porque queríamos muito brindar a nossa massa adepta com uma vitória. Temos que crescer enquanto equipa e isto são dores de crescimento, com uma equipa boa e com grande maturidade, habituada a jogar com equipas fortes. Nesse sentido, creio que fizemos um jogo decente", acrescentou, deixando espaço para melhorias, como refletiu no trabalho feito com Roko Baturina."Creio que o Roko está sempre a ficar mais adaptado. Ele tem qualidade, mas tem de ser mais combativo, mais pressionante, mais ligado ao jogo. Está a tentar perceber isso, porque vem de outra realidade futebolística. A meu ver, tem de trabalhar mais para a equipa e nesse sentido tem melhorado a largos passos, mas ainda tem um caminho a percorrer", deixou claro Vítor Campelos.