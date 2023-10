Vítor Campelos sonha com o Jamor: «Seria fantástico chegar à final em ano de centenário»

Vítor Campelos fez ao final da manhã a antevisão do jogo em Belém, deste domingo, às 17 horas, para a Taça de Portugal e o treinador do Gil Vicente começou por reforçar a importância da prova, deixando até o desejo de chegar á final do Jamor em ano de centenário do clube de Barcelos."Olhamos para esta competição com muita responsabilidade e muito profissionalismo. É uma prova bastante importante e queremos entrar com o pé direito, até porque também queremos chegar o mais longe possível. Será fantástico em ano de centenário fazermos uma boa campanha e, quem sabe, até chegar à final e nesse aspeto não só chegar porque chega lá também tem de pensar em ganhar", assinalou o treinador dos gilistas."Sabemos que nestes jogos a eliminar as equipas de escalão inferior costumam agigantar-se. Temos de estar muito vivos no jogo desde o início e com muita vontade de vencer, até porque vamos defrontar um adversário que já eliminou uma equipa da 1ª Liga na Taça da Liga. Temos de ter muito cuidado com isso", assinalou Vítor Campelos, assumindo que terá pela frente "um adversário muito difícil"."Temos de estar no nosso melhor nível porque o Belenenses é uma equipa que tem grande valor. O Gil tem de ser uma equipa muito precavida e responsável", determinou ainda o técnico dos galos, concluindo com o alerta que sente nas equipas da 1ª Liga par esta eliminatória, procurando evitar as muitas eliminações que aconteceram há um ano nesta fase da prova."Pelo que tenho visto as equipas da 1ª Liga que já jogaram estão atentas a isso e com um nível de responsabilidade acrescido, pois essas experiências deixam ficar alertas que não podemos ignorar. A nossa postura também deve ser essa", concluiu Vítor Campelos.