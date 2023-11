Vítor Campelos: «Ter consideração pelo Serpa é mostrar rigor»

Vítor Campelos não contornou, esta quinta-feira, a responsabilidade inerente ao Gil Vicente na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal a disputar frente ao Serpa (sábado, 14 horas) em função da diferença de escalões entre os dois emblemas, aproveitando esse argumento para dar expressão à atitude que a sua equipa tem de apresentar para seguir em frente na competição."Os jogos de Taça são diferentes e a melhor consideração que podemos ter pelo Serpa é mostrar rigor. Temos de ser sérios, muito profissionais e assumir grande responsabilidade frente a um adversário que, por coincidência, teve a oportunidade de defrontar o Gil Vicente na última edição desta competição", comentou o técnico gilista, reconhecendo que "há sempre espaço para uma surpresa, até porque o jogo vai realizar-se num piso sintético"."É um piso a que não estamos habituados, logo há todo um cuidado a tomar. O Serpa também reforçou-se com jogadores que pretendem demonstrar a sua qualidade e os métodos de trabalho hoje em dia já são muito aproximados. Nesta altura também não há jogos fáceis e este é um daqueles desafios em que o adversário não tem nada a perder, mas nós temos a obrigação. Por isso é necessário ter a maior consideração pela equipa que vamos defrontar e mostrar o máximo respeito, sendo que mostrar o máximo de respeito é encarar o desenrolar com total seriedade desde o início de forma a conseguirmos dar continuidade à nossa participação na Taça de Portugal".Foco no compromisso, contudo, com espaço para alguns elementos com menos tempo de utilização, apesar de Vítor Campelos ter referido que "o Gil Vicente vai apresentar-se com o onze inicial que dá mais garantias": "Se fosse um relvado natural, o Alipour, por exemplo, já poderia ser utilizado, mas como está a regressar de uma lesão prolongada temos de ter alguma cautela", rematou.