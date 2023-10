Vítor Campelos: «Último passe será determinante»

O Gil Vicente tem sido uma máquina de fazer golos em Barcelos e o técnico Vítor Campelos projectou a receção ao Casa Pia (segunda-feira, 20H15) com a ambição de aproveitar essa dinâmica para tentar somar mais três pontos, mas também foi ágil a destacar todos os predicados dos gansos para justificar um desenrolar de elevado equilíbrio.

"O Casa Pia vem a trabalhar há alguns anos com o Filipe, manteve grande parte da sua estrutura e tem processos muito consolidados. Conhecemos bem a sua forma de jogar, pelo que sabemos o que vamos encontrar. Será um jogo equilibrado, até pela boa organização defensiva do Casa Pia, de modo que antecipo um jogo competitivo, com duas boas equipas a tentar vencer e onde Gil Vicente tentará tirar proveito do fator casa para somar mais três pontos", comentou Vítor Campelos, sem fazer segredo de quais são os argumentos necessários para ultrapassar os gansos: "O nosso adversário tem uma boa coesão defensiva, mas também tem qualidade na zona de construção e elementos fortes na transição, de modo que temos de estar sempre muito atentos e temos de jogar rápido. Quando digo rápido é a um ou a dois toques, não é correr muito com a bola. Temos de ter paciência na construção e encontrar o momento certo para ligar o jogo, porque o último passe será determinante".

Avaliação pragmática sem desconsiderar a veia goleadora registrada em Barcelos, mas com o treinador perfeitamente ciente das exigências de cada encontro.

"A nossa obrigação é dar o melhor com a ambição de vencer e tenho a certeza de que quem jogar dará o seu máximo. Também temos consciência dos bons jogos e dos bons resultados obtidos em casa, mas cada jogo tem a sua história. Gostava de ter o mesmo caudal ofensivo e eficácia desses encontros, mas isto é sempre diferente. Importante é dar tudo para vencer o jogo frente a um adversário competente e que ainda não conheceu o sabor da derrota fora de casa", concluiu Vítor Campelos.