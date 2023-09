Vítor Campelos: «Vamos fazer um bom campeonato»

O início de campeonato do Gil Vicente não está a ser muito positivo em termos de resultados. Com exceção da goleada na jornada inaugural (5-0 ao Portimonense), a equipa de Vítor Campelos vem de três derrotas consecutivas, embora com a atenuante de ter defrontado o Vitória (em Guimarães) e de ter recebido o Benfica.

"Os resultados não são os que estávamos à espera, mas já defrontámos dois adversários extremamente difíceis, se bem que demos uma boa resposta", referiu Vítor Campelos, à margem do Thinking Football, justificando a demora na assimilação dos processos com "a chegada de muita gente nova ao clube, assim como da equipa técnica, que tem o seu processo de maturação e conhecimento".

Apesar do início intermitente, Vítor Campelos demonstrou confiança e acredita que a paragem no campeonato será importante para a adaptação dos reforços e recuperação física dos jogadores que estão a regressar de lesões. "Estamos muito confiantes para o que vamos fazer e pelo feedback que os jogadores nos vão dando. Vamos fazer um bom campeonato, até porque é um ano de centenário para o Gil Vicente. É uma época que queremos trazer os sócios para perto da equipa", acrescentou.

Sobre a experiência no novo clube, Vítor Campelos deixou muitos elogios: "O Gil Vicente tem coisas muito boas, gostei muito do que encontrei quando cheguei, as pessoas envolvidas no clube são muito competentes, a cidade acolheu-nos muito bem e temos sentido o apoio por parte dos nossos adeptos."

"Os últimos jogos não têm sido favoráveis"

Murilo regressou à titularidade no último jogo, em Vizela, depois de ter recuperado de uma lesão, admitindo que o início de época não está a ser o desejado. "Os últimos jogos não têm sido favoráveis, mas espero conseguir resultados melhores nos próximos jogos. Esta paragem será importante para trabalharmos e ver o que temos feito de menos bem para regressar às vitorias", justificou, em declarações aos jornalistas no Thinking Football.