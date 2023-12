Vítor Campelos visa arbitragem: «Já empatámos por causa de um penálti inexistente»

Após o encontro com o Boavista , o treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos quis exemplificar a perda de pontos da sua equipa, nas últimas jornadas, com "situações que não é possível de controlar", referindo-se à arbitragem."Hoje ganhámos, mas há 15 dias eu estive aqui, neste mesmo lugar depois do jogo com o Moreirense. Empatámos esse jogo por causa de um penálti inexistente. Nesta altura, se tudo corresse conforme planeado, já tínhamos mais de 16 pontos com certeza. Falo no Moreirense, como no jogo com o Famalicão ou o jogo com o Sp. Braga, há coisas que eu não consigo controlar. Tenho a certeza que os árbitros fazem o melhor que sabem, mas isto são coisas que me são alheias, a mim e à minha equipa e prejudicam os resultados", atirou o treinador dos gilistas, explicando que não há nenhuma agenda contra a arbitragem: "Ganhámos hoje. Seria mais fácil falar quando perdemos, mas hoje ganhámos, por isso é que estou aqui a falar disto".Contudo, Vítor Campelos não se mostrou alheio à exibição da equipa e frisou que já pensa na primeira partida de 2024, diante do Farense. "Temos de acreditar sempre no nosso trabalho. Agora temos um jogo em Faro bastante complicado e é nisso que temos de nos concentrar. No entanto, o futebol é mais do que isso, o futebol são as pessoas e antes do jogador, está o homem. Também estamos aqui para formar os melhores homens que podemos", concluiu.