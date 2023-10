Zé Carlos e os 50 jogos ao serviço do Gil Vicente: «Foi especial voltar a esta casa»

Zé Carlos, lateral do Gil Vicente, destacou nas redes sociais do clube alguns dos melhores momentos como gilista. O defesa cumpriu, diante do Belenenses, 50 jogos de galo ao peito e mostrou-se feliz pelo feito."Lembro-me bem do meu primeiro dia aqui, na minha oficialização", referiu o jogador de 25 anos, relembrando depois o regresso a casa por empréstimo do Sp. Braga. "Foi na época passada, quando regressei a esta casa. Este dia significou muito, vinha de momentos em que não estava tao feliz, devido ao ano anterior. Foi muito especial voltar a uma casa que me acolheu muito bem", referiu o lateral. A grave lesão que o afastou dos relvados em 2022/23 também foi um dos temas que veio à baila. "O Rúben até ficou sem palavras", disse, com boa disposição.Entre outras experiências, Zé Carlos vincou a sua ligação especial com o clube. "Tem sido um percurso de alegria. Todas as fotos que vi aqui, se calhar em 90% estava com um sorriso na cara. É um clube que já foi muito importante, é muito importante e continuará a ser na minha carreira", atirou, visivelmente feliz por estar a atravessar um bom momento e a conseguir ajudar a formação de Vítor Campelos.