Zé Carlos: «Foi a melhor saída de 2023 e tenho a certeza que a entrada em 2024 será ainda melhor»

Zé Carlos foi eleito o melhor em campo na vitória () do Gil Vicente sobre o Boavista, na partida a contar para a ronda 15 do campeonato disputada este sábado em Barcelos. O defesa dos gilistas dedicou o prémio aos colegas de equipa, salientando a justiça do resultado."Sabe muito bem este prémio, mas partilho-o com os colegas de equipa. As últimas semanas não têm sido fáceis, não temos conquistado os pontos que a qualidade da equipa merece. Penso que a vitória é inteiramente justa para este grupo fantástico. Fomos superiores em todo o jogo. Controlámos sempre o Boavista, um adversário com grandes jogadores. Tivemos sempre o controlo físico e emocional. Vitória assenta-nos lindamente", começou por dizer o defesa do Gil Vicente, no final da partida.E acrescentou: "Foi a melhor saída de 2023 e tenho a certeza que a entrada em 2024 será ainda melhor."