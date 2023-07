Moreirense oficializa acordo com Alanzinho

O Moreirense oficializou, esta manhã, o acordo com o médio Alanzinho. O ex-jogador do Palmeiras assinou um contrato válido por três temporadas com o clube de Moreira de Cónegos.Cedido pelo Palmeiras na época passada, que marcou a sua estreia no futebol português, Alanzinho foi uma peça chave na campanha do Moreirense que culminou com o título de campeão da Liga 2. Com oito golos e nove assistências, ganhou um lugar no 11 do Ano da Liga Portugal."Com este reforço a turma de Moreira de Cónegos vê-se, mais uma vez, reforçada com um atleta jovem com grande margem de progressão e com provas dadas no nosso país", assinala o Moreirense.Recorde-se que a SAD liderada por Vítor Magalhães acionou, antecipadamente, a cláusula de opção de compra do médio que esteve cedido pelo Palmeiras. O acordo com o jogador foi entretanto acertado, apesar de outros clubes terem procurado desviá-lo de Moreira de Cónegos.