Alanzinho: «Mostrámos qualidade»

Autor do golo que valeu o regresso do Moreirense aos triunfos, Alanzinho estava naturalmente satisfeito após o final da partida. "Estou muito feliz por esta vitória. Já tínhamos mostrado qualidade nos jogos anteriores, infelizmente tivemos uma sequência muito difícil de adversários, mas mostrámos a nossa e hoje [ontem] foi coroada com a vitória e os três pontos", disse o criativo, à Sport TV, considerando que os cónegos dominaram e podiam ter feito mais golos. Sobre os objetivos para esta temporada, o brasileiro espera "ajudar o Moreirense a manter-se na 1ª Liga e fazer uma grande época".

Já Gonçalo Silva reconheceu a exibição aquém: "Foi difícil por culpa nossa, somos muito mais agressivos e mais equipa do que mostrámos hoje [ontem]. Tenho a certeza que vamos dar uma resposta positiva."