Alanzinho no top 5 da Europa em finalizações de bola corrida

Alanzinho tem sido um dos elementos do Moreirense mais prolíficos e importantes nas oportunidades criadas em golos dos cónegos e prova essa importância com estatísticas. Segundo o site GoalPoint, o médio ofensivo dos minhotos é o quinto jogador que mais finalizações de bola corrida cria, nas principais sete ligas da Europa, com 2,7 remates de jogadas que não incluem bolas paradas, sejam elas livres, cantos ou penáltis.O jogador de 23 anos só é ultrapassado por Kingsley Coman, do Bayern (2.8), Franck Honorat, do B. Mönchengladbach (3.0), Florian Wirtz, do Leverkusen (3.4) e Ousmane Dembelé, extremo do Paris SG (3.7).O brasileiro está a cumprir a segunda temporada em Moreira de Cónegos e já contribuiu com dois golos e cinco assistências, em 2023/24, sendo um dos titulares indispensáveis do técnico Rui Borges.