Alanzinho sobre Lazio e Sevilha: «Fico feliz pelo interesse»

Alanzinho esteve ligado ao empate ao fazer a assistência para André Luís marcar e anular a desvantagem do Moreirense. "Estou feliz por ter participado no lance do golo e só foi pena não termos vencido, mas conseguimos mais um ponto e agora é continuar a trabalhar", referiu à Sport TV, mostrando-se satisfeito com a exibição individual: "Vou continuar a fazer o meu papel, mas tudo acontece pelo coletivo. Quando há ajuda mútua, é mais fácil conseguir os 3 pontos."

Alanzinho tem dado nas vistas no Moreirense e esse protagonismo tem despertado a cobiça de clubes de maior nomeada. A imprensa brasileira fala da Lazio e do Sevilha... "Fico feliz pelo interesse, mas tenho de fazer aqui o meu trabalho e ajudar a equipa a conseguir os objetivos. Depois, tudo vai acontecer naturalmente", concluiu.