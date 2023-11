Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Alas do ataque do Moreirense em défice A expulsão de Antonisse em Arouca, aliada à ausência do lesionado João Camacho, limita as opções ofensivas de Rui Borges





• Foto: José Reis/Movephoto