André Luís aponta para a fasquia dos 10 golos

André Luís teve um papel preponderante na temporada passada, ao apontar 14 golos na caminhada do regresso do Moreirense à Liga e está a revelar-se um dos jogadores mais decisivos no trajeto que já levou os cónegos ao 6.º lugar. Autor de três golos no campeonato, o avançado teve ação decisiva na conquista de quatro pontos, primeiro no empate frente ao Boavista e agora no triunfo sobre o vizinho V. Guimarães. Com três golos na Liga, André Luís já tem metade dos que apontou na melhor campanha ao mais alto nível, na temporada 2021/22. Internamente, o avançado, que está a cumprir o último ano de contrato, já assumiu o objetivo de bater esses números e procurar atingir a meta da dezena de golos.