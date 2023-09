André Luís promete luta ao Sporting

Apesar do cenário de dificuldade que se antevê para o Moreirense em Alvalade, André Luís não atira a toalha ao chão logo à partida e garante que a equipa vai à luta pelos pontos em casa do Sporting. “Mais um jogo difícil, este frente ao Sporting, ainda para mais em casa deles. Vamos procurar dar o nosso máximo para tentarmos pontuar”, disse o avançado, em declarações à assessoria pessoal.

Em jeito de balanço ao arranque, o avançado classificou o início como “positivo” até pelo “calendário” que os cónegos tiveram pela frente, com “três equipas do top 4 do ano passado”. “Batemo-nos com o Sp. Braga e deixámos fugir a vitória nos detalhes”, recordou.

Entretanto, Wallison continua de fora devido a questões físicas e não será opção para Alvalade.