Arouca e Moreirense anulam-se em jogo de preparação

Terminou empatado a zero o jogo de preparação entre o Moreirense e o Arouca, que teve lugar na manhã desta quinta-feira, à porta fechada, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.Naquele que foi o último ensaio do Arouca antes do duelo frente ao Brann, da Dinamarca, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, daqui a precisamente uma semana, e também um dos derradeiros testes para os cónegos antes do início da Liga Betclic, os dois clubes não conseguiram materializar em golo as oportunidades criadas.Dois dias depois de ter chegado a Moreira de Cónegos, o avançado Rodrigo Macedo já foi utilizado por Rui Borges. O médio Pedro Aparício também cumpriu alguns minutos, revelando estar recuperado da lesão que o condicionou em parte da pré-época.No sábado, o Moreirense defronta o Nacional, pelas 10h30, na Vila Desportiva.