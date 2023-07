Caio Secco: «Feliz por ter a oportunidade de jogar na Liga»

O guarda-redes Caio Secco, um dos três reforços já assegurados pelo Moreirense, abordou as expectativas para a nova temporada."As expectativas são boas. Estou feliz por ter a oportunidade de jogar na Liga, principalmente por ser num clube estável e organizado. Vou trabalhar bastante para ajudar a atingir os objetivos"."Com bastante respeito e admiração porque se percebia que era um projecto vencedor. O plantel era muito forte, com jogadores com imensa qualidade que continuam este ano no grupo. Estou feliz por estar deste lado"."Uma mensagem de trabalho e confiança, mas também de união porque só todos juntos é que vamos conseguir atingir as nossas metas"."Quero ajudar ao máximo, dentro e fora do campo. Sou uma pessoa muito disponível para o trabalho e estou aqui para isso".