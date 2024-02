Castro falha reencontro com o Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Castro chegou a Moreira de Cónegos lesionado e ainda continua a trabalhar com alguns condicionalismos, pelo que vai falhar o reencontro com o Sp. Braga, equipa que representou até há bem pouco tempo. Na mesma medida, o técnico Rui Borges também ainda não pode contar com Fabiano Souza e Pedro Amador, devido a lesão.