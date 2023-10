Contas do Moreirense vão a votos no sábado

Os associados do Moreirense reúnem-se em Assembleia Geral no sábado. O ponto principal da ordem de trabalhos prende-se com a votação do Relatório de Gestão e as Contas do Exercício Económico da Época Desportiva 2022/2023, assim como a respetiva aplicação de resultados. Os sócios terão ainda tempo para discutir outros assuntos de interesse para o clube.A Assembleia Geral realiza-se no auditório da sede do clube, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, pelas 15 horas.