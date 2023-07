Dinis Pinto explica escolha pelo Moreirense: «Clube aposta nos jovens jogadores»

O defesa Dinis Pinto explicou que aceitou o convite do Moreirense por se tratar de um clube que "aposta nos jovens".O ex-jogador do Sp. Braga assinou um contrato válido por três temporadas com o clube de Moreira de Cónegos. "Toda a gente sabe que o Moreirense é um grande clube, um clube ambicioso, que aposta nos jovens jogadores, foi muito isso que me levou a aceitar este projecto", disse, em declarações divulgadas no site do clube.O lateral direito assegurou que os adeptos "podem esperar um jogador de trabalho, que dá sempre tudo em campo. Integrei plantéis muito competitivos, foi o meu trabalho diário que me levou a somar muitos jogos nas últimas épocas". "A passagem pelo Lourosa foi fundamental para a minha carreira, se continuar a trabalhar da mesma forma vou conseguir manter este número de jogos durante muito tempo", acrescentou.Dinis Pinto deixou ainda uma mensagem aos adeptos: "É importante que nos apoiem, acredito que todos juntos vamos conseguir coisas boas".