Dinis Pinto pronto a voltar: «Não passou de um susto, felizmente»

Dinis Pinto está pronto para voltar aos treinos no Moreirense, depois do choque aparatoso com Francisco Moura, que obrigou o jogador dos cónegos a seguir de ambulância para o hospital durante o jogo entre o Moreirense e o Famalicão.

“Não passou de um susto, felizmente. Recuperar bem para voltar ainda mais forte”, escreveu o jogador, ontem de manhã, na sua conta de Instagram, já após ter tido alta médica. Dinis Pinto esteve sob observação no Hospital de Braga, onde foi possível perceber que sofreu uma contusão cerebral.

O impacto do choque, ainda assim, não deverá afastar o lateral-direito das opções de Rui Borges por muito tempo, sendo até esperado que possa integrar os trabalhos já durante o dia de hoje, ainda que com as naturais precauções.